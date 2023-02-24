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Німеччина передасть Україні ще чотири танки Leopard 2

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Німеччина, П'ятниця 24 лютого 2023 17:37
Німеччина передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 лютого, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard 2, які планувала відправити до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

Німеччина пообіцяла Україні поставку ще чотирьох сучасних бойових танків Leopard 2 зі складів Бундесверу.

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків Leopard 2 A6. Це означає, що Німеччина разом зі своїми країнами-партнерами Португалією та Швецією зараз в змозі надати Україні батальйон з 31 танка.

Нагадаємо, сьогодні Швеція також офіційно підтвердила передачу Україні танків Leopard 2.

Крім того, Канада виділить новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 мільйонів доларів.

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