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Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на 2 млрд доларів: що туди увійде

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П'ятниця 24 лютого 2023 12:19
Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на 2 млрд доларів: що туди увійде Фото: Пентагон оголосив військову допомогу Україні на 2 млрд доларів (US Department of Defense)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Що включатиме новий пакет військової допомоги США:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
  • ПТРК Switchblade 600;
  • ПТРК Altius-600 UAS;
  • БПЛА Jump 20;
  • засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
  • засоби розмінування;
  • обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

"Сьогоднішня урочиста річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України - і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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