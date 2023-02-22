Можуть нагадати, як усе почалось: Скібіцькій про можливі обстріли в річницю війни
На річницю повномасштабної війни Росія може вдатись до чого завгодно, аби нагадати Україні, як все почалося в ніч на 24 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю для Associated Press.
"Ми готові до будь-якого такого розвитку подій. Ми не довіряємо Москві і не довіряли протягом багатьох років", - зауважив заступник начальника ГУР.
Також Скібіцький прокоментував ситуацію на фронті. Враховуючи те, що західна зброя незабаром прибуде до України, а зима майже закінчилась, заступник начальника ГУР відзначив, що багато чого залежатиме від того, як розгортатимуться найближчі місяці.
"Ми плануємо наші військові дії не на завтра чи післязавтра, а на певний період часу", - додав він, уникаючи питання про можливі напрямки під час майбутнього наступу ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні 24 лютого Міністерство освіти та науки закликало навчальні заклади України перевести дітей на дистанційне навчання.
За словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, ознак підготовки окупантів до нападу на нових напрямках на річницю повномасштабного вторгнення Росії не спостерігається.
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