Можуть нагадати, як усе почалось: Скібіцькій про можливі обстріли в річницю війни

На річницю повномасштабної війни Росія може вдатись до чого завгодно, аби нагадати Україні, як все почалося в ніч на 24 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького в інтерв'ю для Associated Press.

"Ми готові до будь-якого такого розвитку подій. Ми не довіряємо Москві і не довіряли протягом багатьох років", - зауважив заступник начальника ГУР.

Також Скібіцький прокоментував ситуацію на фронті. Враховуючи те, що західна зброя незабаром прибуде до України, а зима майже закінчилась, заступник начальника ГУР відзначив, що багато чого залежатиме від того, як розгортатимуться найближчі місяці.

"Ми плануємо наші військові дії не на завтра чи післязавтра, а на певний період часу", - додав він, уникаючи питання про можливі напрямки під час майбутнього наступу ЗСУ.