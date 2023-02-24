Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.

При цьому Моравецький н аголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.

Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".

Нагадаємо, президент Польщі Андрей Дуда пояснив, у чому складність передачі Україні винищувачів F16.

РБК-Україна також повідомляло, що Польща готова передати Україні свої літаки F-16, але лише в координації з НАТО. В рамках коаліції країна також може передати Україні винищувачі Міг-29.

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