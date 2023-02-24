МЗС - партнерам: закликаємо подвоїти підтримку України для пришвидшення перемоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У відомстві також подякували союзникам за безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги, а також за санкції проти агресора та роботі над трибуналом для російських злочинців.

"На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні заради пришвидшення української перемоги", - йдеться в заяві.

Там наголосили, що критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо формули миру президента України Володимира Зеленського, "втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому".

"Незмінними передумовами для настання миру мають стати повне виведення російських військ із території України, відновлення її міжнародно визнаних кордонів, виплата репарацій за всю заподіяну шкоду, спричинену збройною агресією Росії, та притягнення до міжнародно-кримінальної відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази та тих, хто їх виконував", - вказано в заяві.

В МЗС також додали, що Україна продовжить рухатися до перемоги над російською агресію, а також продовжить рух до повноправного членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію, а наразі ведеться робота над тим, аби забезпечити контрнаступ ЗСУ.

Тим часом в Німеччині пообіцяли Україні максимальну підтримку, поки це буде потрібно.

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