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США запровадять 200% мито на російський алюміній з 10 березня, - Білий дім

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США, П'ятниця 24 лютого 2023 16:34
США запровадять 200% мито на російський алюміній з 10 березня, - Білий дім Фото: США запровадять 200% мито на російський алюміній з 10 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати з 10 березня цього року вводять 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, опубліковану на сайті Білого дому.

"Для подальшого скорочення імпорту алюмінієвих продуктів та збільшення внутрішніх потужностей, я визначив необхідним та доречним запровадити з 10 березня 2023 року мито 200% на алюміній та алюмінієві товари, вироблені в Росії", - йдеться в документі.

Також зазначено, що США з 10 квітня запроваджують 200% мито на імпорт алюмінієвих товарів, у складі яких міститься будь-яка кількість первинного алюмінію, що було виплавлене в Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну.

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