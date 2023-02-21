Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого
Масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.
Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.
"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.
Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.
"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило з посиланням на західну розвідку, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.
Втім, у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.
Додамо, українські військові не виключають можливі провокації на річницю вторгнення, але додають, що Повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності і готові до подібних дій ворога.
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