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Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого

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Київ, Вівторок 21 лютого 2023 15:29
Атаки сотнями літаків не буде: в ЗСУ заспокоїли українців напередодні 24 лютого Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Марія Кучерявець

Масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде. Адже ворогу просто так не вдасться "прогулятися" повітряним простором України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - каже Ігнат.

Своєю чергою він пояснює, що 40 російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною, а те угруповання авіації ворога, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат.

Він пояснює, що українська протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило з посиланням на західну розвідку, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.

Втім, у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.

Додамо, українські військові не виключають можливі провокації на річницю вторгнення, але додають, що Повітряні сили перебувають у стані цілодобової готовності і готові до подібних дій ворога.

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