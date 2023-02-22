Виступ Путіна був беззмістовним, - аналітики ISW

У зверненні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів Росії не було сформульовано конкретних цілей чи намірів війни в Україні, а натомість було посилено кілька давніх риторичних ліній, спрямованих на те, щоб виграти Путіну більше місця і часу для затяжної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Мова Путіна помітно повторила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не змінила риторичну позицію Росії щодо війни.

"Путін міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну формальну хвилю часткової мобілізації, назвати "спецоперацію" війною або вжити додаткових кроків щодо мобілізації російського ОПК. Натомість Путін сказав дуже мало по суті" - пишуть аналітики.

На їхню думку, заява Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) привернула більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу.

Ближче до кінця свого виступу Путін заявив, що колективний Захід використав СНО, щоб спробувати завдати Росії стратегічної поразки, тому Росія припиняє свою участь у договорі, хоча Путін підкреслив, що призупинення не є повним виходом. Путін закликав Міноборони Росії та Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

"Путін зробив цю заяву для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернути від беззмістовності решту свого виступу", - вважають експерти.

Крім того, багато російських блогерів засудили нездатність Путіна використовувати свою промову для висування нових цілей війни, викладення нових заходів підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за їх численні військові невдачі.

Вони розкритикували виступ Путіна як шаблонний і без будь-яких значних дій. Ігор Гіркін, зокрема, стверджував, що Путін не сказав нічого значущого протягом 40 хвилин, було опущено військові поразки Росії, військові невдачі та економічний спад. Путін не зміг притягнути до відповідальності російських урядовців.

Гіркін також висловив розчарування у зв'язку з тим, що Путін не використав звернення для офіційного визнання війни, оголошення наступних цілей чи протидії західним санкціям.

Один із блогерів заявив, що призупинення участі Росії в СНО є політично символічним, але поскаржився, що призупинення не покращить ситуацію Росії на полі бою, натомість закликавши Росію перешкодити постачанню західної військової допомоги Україні.

Інший блогер порівняв Путіна з трупом і повторив багато скарг Гіркіна на відповідальність та дії.

Російські військкори наголосили на необхідності рішучих дій і закликали Росію сприяти зростанню та просуванню воєначальників, які довели свою історію рішучих дій на полі бою.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що не дивився виступ Путіна у прямому ефірі, бо був надто зайнятий постачанням боєприпасів, необхідних для продовження ефективних бойових дій.

Інші ключові висновки аналітиків ISW