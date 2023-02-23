ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Генштабі оцінили загрозу наступу з території Білорусі 24 лютого

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 16:44
У Генштабі оцінили загрозу наступу з території Білорусі 24 лютого Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі у Білорусі не фіксують ударне угруповування, яке могло б проводити наступ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Це (24 лютого - ред.) буде черговий день нашого протистояння ворогу", - сказав він.

За його словами, Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого. До того ж, наразі угруповування військ так званої "Союзної держави" не відповідає параметрам ударного угруповування, яке буде проводити наступ.

Громов також повідомив, що наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння. Крім того, літаки авіації противника знаходяться на аеродромах базування.

"Чи завантажені на них ракети я сказати не можу, але не виключаємо нічого", - додав він.

Як повідомлялося раніше, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

При цьому, як повідомляла українську розвідка, Росія продовжує тиснути на Білорусь щодо війни проти України. Проте Білорусь намагається утриматися від прямої участі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна Росії проти України
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто