Школам України рекомендують перейти на дистанційку: що вирішили в областях

З 22 лютого частина шкіл в Україні переходить на дистанційне навчання. МОН рекомендувало такий режим роботи через загрозу ракетних атак у річницю російського вторгнення. При цьому місцеві органи влади та навчальні заклади можуть самостійно приймати рішення щодо формату занять.

Про те, як працюватимуть школи в регіонах найближчими днями – у матеріалі РБК-Україна .

Рекомендації Міносвіти

Очільник МОН Сергій Шкарлет рекомендував організувати віддалений формат роботи навчальних закладів країни на період 22-24 лютого.

Міністр закликав начальників обласних адміністрацій та керівників закладів освіти перевести освітній процес на дистанційку через високу небезпеку провокацій, які можуть здійснити російські окупанти у річницю повномасштабної війни.

Київ – змішаний формат

Школи столиці продовжать працювати у змішаному режимі з 22 лютого. За рішенням батьків дитина в будь-який день може залишитися вдома та підключитися до уроків онлайн.

Як повідомили у КМДА, освітні заклади Києва працюють у такому форматі з початку навчального року. Дистанційні уроки організовані як паралельний процес, а у всіх школах обладнані укриття.

"Також треба врахувати і той факт, що підприємства та відомства у ці дні працюватимуть у звичайному режимі, а це означає, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого», – заявили в Департаменті освіти та науки міста.

Київська область – дистанційне навчання

Рішення про перехід на онлайн-навчання ухвалили у Київській обласній військовій адміністрації у зв'язку з загрозою ракетних атак 22-24 лютого. У школах Київщини заняття проводитимуть дистанційно з середи до кінця тижня.

Зокрема, мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що заклади середньої освіти найближчими днями переходять на віддаленний режим, проте дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Львів – формат визначають школи

Школи Львова працюватимуть як у звичайному режимі, так і дистанційно.

У пресслужбі міськради розповіли, що частина навчальних закладів перейде на онлайн-уроки 23-24 лютого. Рішення приймають педради залежно від бажання батьків учнів.

Івано-Франківськ – дистанційне навчання

Міський голова Руслан Марцінків заявив, що школи Івано-Франківська перейдуть на віддалений режим уроків із 23 лютого.

"Це на ці два дні. Все-таки річниця повномасштабної війни, а ворог любить символічні дати. Тому краще перестрахуватися", – зазначив мер міста.

Луцьк – змішаний формат

За рішенням батьків діти можуть відвідувати уроки в школі або приєднатися до них дистанційно.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що з 22 по 24 лютого навчальні заклади працюватимуть у змішаному режимі. Дитячі садки будуть відкриті для прийому дітей.

Рівне та область – дистанційне навчання

З 23 лютого школи у Рівному перейдуть на дистанційку на 2 дні. Дитсадки у ці дні працюватимуть у черговому режимі. Батьки можуть приводити дітей до саду, якщо залишити їх вдома немає можливості.

Усі школи області також перейдуть на онлайн-режим 23-24 лютого за рішенням ОВА.

Одеса – дистанційне навчання

В Одеській ОВА прийняли рекомендації Міносвіти та закликали керівників навчальних закладів Одеси та області організувати віддалений формат занять з 22 по 24 лютого.

Черкаси – дистанційне навчання

23 та 24 лютого школярі у Черкасах перейдуть на дистанційне навчання.

Відповідну заяву зробив мер Анатолій Бондаренко: "Через звернення батьків, через можливі обстріли російських окупантів, ми вирішили убезпечитися".

Ніжин – уроки онлайн

Школярі у Ніжині навчатимуться дистанційно в четвер та п'ятницю. У такому ж форматі працюватимуть дитсадки.

Про рішення перевести навчальні заклади на віддалений режим повідомив мер Олександр Кодола у зв'язку з можливим обстрілом РФ у ці дні.

Вінницька область – змішаний формат

Керівники освітніх закладів Вінниччини самостійно визначатимуть формат занять до кінця тижня. Директор обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк заявив, що кожна громада має право приймати рішення окремо.

За інформацією місцевого порталу новин, про перехід на дистанційні заняття 22-24 лютого повідомили у Козятинській громаді, Стрижавському ліцеї, 16 ліцеї та школі №6 Вінниці.

Закарпаття – дистанційний режим

23-24 лютого школам, дитсадкам та позашкільним навчальним закладам Ужгорода та Закарпатської області рекомендовано перейти на віддалений формат роботи.

Проте керівники навчальних закладів можуть ухвалювати рішення про режим занять самостійно. Про це повідомила директор департаменту освіти та науки ОВА Мар'яна Марусинець.

Кропивницький – змішаний формат

У Кропивницькому наступні три дні навчальні заклади працюватимуть у змішаному режимі.

Як зазначила очільниця місцевого управління освіти Лариса Костенко, 22 лютого за змішаною формою працюватимуть 21 школа, дистанційно – 17. 23 лютого – 3 навчальні заклади на змішаній формі, 35 – на дистанційній. 24 лютого – 2 школи на змішаній, 36 – на дистанційній.

Полтавська область – дистанційний формат

Два дні школярі Полтави навчатимуться онлайн. Про перехід шкіл на віддалений режим роботи 23 та 24 лютого повідомив міський голова Олександр Мамай. У дитячих садках працюватимуть чергові групи.

Також дистанційні уроки проведуть у школах Миргорода.

Хмельницький, Тернопіль, Чернівці – три дні онлайн

У Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій ОВА врахували рекомендації Міносвіти.

Керівників навчальних закладів у перелічених вище областях закликали організувати уроки дистанційно в період 22-24 лютого.

При цьому у міськраді Чернівців уже ухвалили рішення про перехід шкіл, гімназій та ліцеїв на дистанційний режим до кінця тижня. У дитсадках працюватимуть чергові групи.