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Блінкен у річницю вторгнення: ця війна знищила репутацію РФ та зруйнувала її економіку

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Вашингтон, П'ятниця 24 лютого 2023 14:38
Блінкен у річницю вторгнення: ця війна знищила репутацію РФ та зруйнувала її економіку Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США у річницю російського вторгнення запевнили, що підтримка України не ослабне. Водночас у Вашингтоні вважають, що війна в Україну знищили економіку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати війну змусило мільйони людей покинути свої домівки, загострило продовольчу кризу, дестабілізувало енергетичні ринки та підірвало міжнародний мир.

"Ця війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою й зруйнувала її економіку. Ця війна є спробою захопити територію України та перешкодити її незалежному, демократичному шляху", - заявив Блінкен

На його думку, Україна змогла за цей рік згуртувати навколо себе світ. Блінкен запевнив, що США рішуче підтримують Україну і будуть продовжувати це робити, "доки суверенітет України не буде поважатися, а народ України зможе творити своє обране демократичне майбутнє в умовах свободи та миру".

Нагадаємо, США у річницю вторгнення оголосили про новий пакет військової допомоги на 2 млрд доларів.

Крім того, США та G7 планують сьогодні посилити санкції проти Росії, зокрема заборонити експорт деяких товарів.

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