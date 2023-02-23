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Зеленський дасть прес-конференцію у річницю вторгнення

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 09:36
Зеленський дасть прес-конференцію у річницю вторгнення Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.

"У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", - йдеться в повідомленні.

Що треба знати ЗМІ

Як вказано на сайті Офісу президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого за посиланням.

Так, від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі - підтвердженні акредитації.

Нагадаємо, що вже завтра, 24 лютого буде рівно рік, як російські війська повномасштабно вторглися на територію України. РБК-Україна у своєму матеріалі нагадало - як розгорталися події за день до великої війни.

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