США в річницю вторгнення оголосили про нову допомогу Україні та санкції проти Кремля

Сьогодні, у річницю російського вторгнення, Сполучені Штати оголосили про низку додаткових заходів, спрямованих на продовження надання Україні необхідної підтримки та притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Підтримка України

Надання додаткової допомоги у сфері безпеки для України. Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додатковий пакет у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Постачання включають декілька нових безпілотних авіаційних систем, обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам (C-UAS) для посилення протиповітряної оборони України, а також обладнання для виявлення засобів радіоелектронної боротьби.

У пакет також входить велика кількість боєприпасів для 155-мм артилерійських систем та високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які довели свою ефективність на полі бою, а також обладнання для розмінування та засоби забезпечення захищеного зв'язку.

Надання необхідної економічної підтримки. Цього тижня США почали виділяти грантове фінансування у розмірі 9,9 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити насущні потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги. Ця бюджетна підтримка виплачується через механізм Світового банку.

"Економічна допомога США, що триває, допомогла згуртувати інших міжнародних донорів, включаючи зобов'язання Європейської комісії, Японії, Канади та Великобританії до 2023 року, щоб надати Україні необхідну економічну допомогу. "Велика сімка" збільшила свої зобов'язання з бюджетної та економічної підтримки України до 39 мільярдів доларів на 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

Зміцнення енергетичної інфраструктури України. Сполучені Штати готуються доставити в Україну на початок березня третю партію важливого обладнання для електромереж Міністерства енергетики. Постачання буде включати кілька мобільних генераторів для забезпечення резервного живлення. Це постачання послідувало за недавнім постачанням USAID мобільної турбінної електростанції, що працює на природному газі, яка може генерувати достатньо електроенергії, щоб забезпечувати енергією не менше 100 тисяч українських будинків.

Адміністрація Байдена також планує надати Україні до 250 млн доларів у вигляді екстреної енергетичної допомоги, щоб допомогти Україні ще більше зміцнити свою енергосистему перед атаками Росії.

Покладання економічних витрат на Росію

Заходи G7. Лідери G7 сьогодні оголосять про новий набір економічних заходів, аби притягнути Росію до відповідальності за її війну проти України. Щоб протистояти спробам Росії уникнути заходів G7, лідери підтримають створення Механізму координації правозастосування, головою якого в перший рік будуть Сполучені Штати.

Щоб гарантувати, що Росія заплатить за довгострокову реконструкцію України, країни "Великої сімки" продовжать заморожування активів російського уряду доти, доки не буде знайдено рішення щодо порушення Росією суверенітету та цілісності України.

Також будуть схвалені нові зобов'язання щодо введення заходів економічного тиску на енергетичний, видобувний, фінансовий та оборонно-промисловий сектори Росії.

Введення великих санкцій щодо економіки Росії. Сьогодні, у координації з партнерами та союзниками з G7, Міністерство фінансів та Державний департамент США запровадять широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід, щоб ще більше погіршити стан економіки Росії та зменшити її здатність вести війну проти України.

Санкції будуть запроваджені щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб, як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові дії Росії.

"У рамках цього оголошення ми завдамо ударів по десятку російських фінансових установ разом із союзниками та партнерами, а також по російських офіційних та довірених особах, які незаконно діють проти України. Ми накладемо санкції на додаткових суб'єктів, пов'язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, включаючи тих, хто несе відповідальність за поповнення російських запасів підсанкційних товарів чи дозволяє Росії ухилятися від санкцій", - йдеться у повідомленні.

Обмеження експорту до Росії Сьогодні Міністерство торгівлі вдасться до кількох дій з експортного контролю, включивши близько 90 компаній з Росії та третіх країн, у тому числі в Китаї серед інших країн, до списку організацій за участь в ухиленні від санкцій та діяльності на підтримку російського військового сектору.

Ці заходи забороняють компаніям купувати товари, такі як напівпровідники, незалежно від того, чи вони вироблені в США або з використанням певних американських технологій або програмного забезпечення за кордоном. Міністерство торгівлі також вживе заходів разом із партнерами та союзниками з G7, щоб узгодити заходи щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших предметів, а також запровадити нові обмеження, щоб запобігти попаданню компонентів, виявлених в іранських безпілотниках, на полі бою в Україні.

Підвищення тарифів на російські товари. Сьогодні президент США підпише указ про підвищення тарифів на деякі російські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ці заходи спрямовані на боротьбу з ключовими російськими товарами, які приносять дохід Кремлю, і водночас знижують залежність США від Росії. Ці заходи ретельно відкалібровані таким чином, щоб накласти витрати на Росію та мінімізувати витрати для споживачів у США. Сьогоднішні дії призведуть до підвищення тарифів на понад 100 російських металів, корисних копалин та хімічних продуктів на суму приблизно 2,8 млрд доларів для Росії. Це також значно підвищить витрати на алюміній, виплавлений або відлитий у Росії, для виходу на ринок США.

"Ці санкції, експортний контроль і тарифи є частиною наших постійних зусиль щодо накладення на Росію значних додаткових економічних витрат. Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб використовувати всі доступні нам економічні інструменти, щоб підірвати здатність Росії вести війну і з часом привести до деградації її економіки", - йдеться у повідомленні.