Прем'єр Польщі приїхав до Києва у річницю вторгнення Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP1 та речника польського уряду Пйотра Мюллера .

"Через рік після початку військових дій Росії прем’єр-міністр Моравецький приїхав до Києва, щоб дати чіткий і вимірний сигнал про продовження підтримки в захисті України від Росії", - написав Мюллер.

Моравецький вже зустрівся з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вони поклали вінки до Стіни пам'яті загиблих у центрі Києва.

Секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський повідомив, що Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради.

Він також зазначив, що прем'єр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна має перемогти у війні з Росією, щоб запанував тривалий мир.

До того ж, Моравецький закликав країни Західної Європи швидше передавати Україні військову техніку.

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