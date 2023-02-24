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Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2

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П'ятниця 24 лютого 2023 21:55
Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2 Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про передачу Україні ще чотирбох танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Він зазначив, що Збройні сили України отримають від Канади ще 4 танки Leopard 2.

"Також Канада передасть Україні одну броньовану евакуаційну машину та 5 тисяч боєприпасів", - йдеться у заяві.

Таким чином Україна отримає від Канади 8 танків Leopard 2.

Нагадаємо, що Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.

Раніше ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

Раніше повідомлялось, що Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

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