Явне психічне відхилення. У Зеленського відреагували на концерт до річниці вторгнення у Москві

Організація Росією масштабного концерту-мітингу напередодні роковин вторгнення в Україну є нічим іншим, як психічним відхиленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Безумовно, після війни РФ і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців - це явне психічне відхилення", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні на стадіоні "Лужники" у Москві організували концерт-мітинг. Там встановили декілька сцен та зони з історичними реконструкціями. На концерті виступив російський диктатор Володимир Путін.

При цьому біля стадіону помітили систему ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.