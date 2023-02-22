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Явне психічне відхилення. У Зеленського відреагували на концерт до річниці вторгнення у Москві

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Середа 22 лютого 2023 18:24
Явне психічне відхилення. У Зеленського відреагували на концерт до річниці вторгнення у Москві Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Організація Росією масштабного концерту-мітингу напередодні роковин вторгнення в Україну є нічим іншим, як психічним відхиленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Безумовно, після війни РФ і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців - це явне психічне відхилення", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні на стадіоні "Лужники" у Москві організували концерт-мітинг. Там встановили декілька сцен та зони з історичними реконструкціями. На концерті виступив російський диктатор Володимир Путін.

При цьому біля стадіону помітили систему ППО.

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Михайло Подоляк Російська Федерація Москва Володимир Путін
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