Швеція підтвердила передачу Україні танків Leopard 2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу шведського уряду.

"Швеція приєднується до "сім'ї Leopard" на підтримку України через шведські танки Leopard 2", - сказано у повідомленні.

Окрім того, у сьогоднішній пакет допомоги для України також входять додаткові системи ППО.

"Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну", - додали в уряді.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Швеція планує передати Україні десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5.

Тим часом Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2.

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