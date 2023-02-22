Не мирний план. Китай опублікує "документ з позицією" щодо України найближчими днями

Китай, ймовірно, протягом декількох днів опублікує "документ з викладом позиції" щодо України, який "викладає послідовну позицію Пекіна з цього питання".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь.

Він наголосив, що Китай "ніколи не називав документ мирним планом".

"Це документ з викладом позиції. Ми і надалі підкреслюватимемо важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної", - заявив дипломат.

За його словами, у документі Пекін "закликає до миру, діалогу та врегулювання".

Генеральна Асамблея ООН має проголосувати цього тижня за проєкт резолюції, в якому наголошується на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй.

У проєкті тексту Генеральна Асамблея знову вимагатиме від Москви вивести свої війська та закликає до припинення бойових дій. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, але мають політичну вагу.

Мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським минулого року, передбачає відновлення територіальної цілісності та підтвердження її Росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, не підлягає переговорам.

Він також вимагає виведення російських військ та припинення бойових дій.

Союзник Росії Білорусь у вівторок запропонувала поправки до проєкту резолюції ООН, побачені Reuters, зокрема запобігання подальшій ескалації конфлікту шляхом постачання летальної зброї. Дипломати кажуть, що вони навряд чи будуть ухвалені.

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській безпековій конференції анонсував "мирний план" Китаю для України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що попри будь-який запропонований план Україна продовжить боротися за свою свободу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай поки не надав жодного офіційного документа за так званим "мирним планом". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули світу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.