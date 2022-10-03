Звільнення Лиману та викрадення гендиректора Запорізької АЕС: новини за вихідні

Українські військові звільнили Лиман у Донецькій області. Тим часом російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Докладніше про те, що сталося протягом вихідних, 1-2 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Українські військові взяли Лиман під контроль

Українські військові звільнили місто Лиман у Донецькій області. Президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці повністю зачистили Лиман від окупантів. У ЗСУ пояснювали, що звільнення міста відкриває шлях до деокупації Донбасу.

Окрім цього, наші захисники деокупували п'ять населених пунктів поблизу міста - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки. Бійці також звільнили село Торське у Донецькій області, яке знаходиться у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС та вивезли у невідомому напрямку

Російський патруль дорогою від Запорізької АЕС до Енергодару затримав генерального директора станції Ігоря Мурашова. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що затримання Мурашова створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також зазначив, що викрадення Мурашова впливає на ядерну безпеку.

В українському МЗС заявили, що затримання Мурашова є черговим проявом державного тероризму з боку РФ і грубим порушенням міжнародного права. Правоохоронці вже почали розслідувати викрадення гендиректора станції.

Аналітики ISW вважають, що викраденням Росія, ймовірно, висуває умови для прийняття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію.

Родичі Путіна, артисти з України та не тільки. РНБО ввела санкції проти 3600 осіб

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.

До переліку увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб, зокрема, діти та родичі Путіна та його близького оточення; представники регіональних та влади Росії; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти; колаборанти; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу збройних сил Росії; представники т.зв. "урядів ЛНР/ДНР", окупаційної влади АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Під Куп'янськом виявили розстріляну колону з цивільними

У деокупованому Куп'янському районі виявили розстріляну колону з семи автомобілів, у яких були цивільні.

Голови Харківської ОВА Олег Синегубов зазначив, що росіяни майже впритул обстріляли цивільних. Внаслідок атаки загинули 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.

Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

Згідно з указом президента, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде. Також Зеленський відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.

У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України. Він буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет.

Планується, що його приймуть до складу ВМФ України у 2024 році.

Значні дощі та пориви вітру: якою буде погода в Україні у понеділок

3 жовтня на заході, півночі та сході очікуються опади. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. На решті території невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На всій території, крім південної частини, пориви вітру до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Температура повітря складатиме вночі +4 +9 градусів, а вдень +9 +14 градусів. На півдні та сході вночі +8 +13, а вдень до +20 градусів.

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