Рада ухвалила держбюджет-2027 в першому читанні: основні показники

Верховна Рада 28 жовтня підтримала у першому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2027 рік. "За" проголосували 239 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Держбюджет-2027 пройшов перше читання

Зазначимо, що до документа загалом було подано рекордну кількість правок - понад 5200. З них бюджетний комітет врахував лише 90 пропозицій депутатів. Серед них - підвищення виплат військовим і розширення державних гарантій для оборонних підприємств.

Як повідомила голова Бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа, 5236 поправок - це рекорд за 24 роки.

Водночас перед ухваленням бюджету в першому читанні не підтримали низку пропозицій, зокрема:

Спрямування коштів від угод зі слідством на потреби ЗСУ. Поправка передбачала заборону переказувати такі кошти третім особам, а гроші понад суму відшкодування завданої державі шкоди - спрямовувати до спецфонду держбюджету на грошове забезпечення військових.

Обмеження зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на місяць. Пропозиція стосувалася, зокрема, народних депутатів, суддів, прокурорів і працівників Нацбанку. Виняток передбачався для тих, хто бере участь в обороні країни.

Втім, Рада підтримала поправку №846 про заборону фінансувати Національний кешбек із держбюджету-2027.

Також Верховна Рада підтримала поправку №1279 про підвищення зарплат військовим. За неї проголосували 304 народні депутати.

Далі уряд має опрацювати висновки й поправки парламенту, внести зміни та повернути доопрацьований текст у Раду для розгляду у другому читанні

Друге читання і фінальне очікується 23-26 листопада.

Макропоказники

У проєкті держбюджету-2027 закладено видатки на 7 трлн 272 млрд гривень, доходи - 5 трлн 648 млрд гривень. Основні видатки - це сектор безпеки й оборони, які закладені на рівні 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% ВВП країни.

Граничний обсяг дефіциту очікується на позначці 1,67 трлн грн.

Потреба України в міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів (із них понад 20 млрд доларів уже підтверджено, а ще близько 32,6 млрд доларів залишаються непокритими).

Втім, за оцінками Єврокомісії та президента України, загальний дефіцит фінансування оцінюється у 70 млрд євро (або до 115 млрд євро загальних потреб на оборону та бюджет).

Соціальні стандарти та доходи

Прожитковий мінімум загалом на одну особу становитиме 3 559 грн.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі встановлена на рівні 9 546 грн, а у годинному - 57,5 грн.

Середня номінальна заробітна плата в економіці прогнозується на рівні 34 409 грн.

Рівень безробіття очікується в межах 12,4%.

Офіційний курс долара США: середньорічний прогноз закладено на рівні 47,1 грн, а на кінець року курс очікується на позначці 48,3 грн.