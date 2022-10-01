Українські військові взяли Лиман під контроль
Українські військові звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман у Донецькій області", - сказали військові.
Захисники скинули російський прапор з будівлі міської ради Лиману та підняли державний прапор України.
Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.
Також раніше повідомлялось, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.
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