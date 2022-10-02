У Сумській області на міні підірвалося авто: є жертва та троє поранених
Автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху є жертва та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
Трагедія сталася близько 8:45 сьогодні, 2 жовтня. Автомобіль зв'язківців "Укртелекому" з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. Машина наїхала на російську міну.
В авто було четверо людей, троє з них знаходяться в лікарні. Водій загинув від отриманих травм.
На місці події працюють правоохоронці. Наразі обставини трагедії з'ясовуються.
"Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині. Мої співчуття родині загиблого", - зазначив Живицький.
Фото: авто "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, російські війська в ніч на 2 жовтня та зранку атакували Сумську область з артилерії та мінометів.
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