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Світовий банк виділить 530 млн доларів на підтримку України

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Субота 01 жовтня 2022 02:30
Світовий банк виділить 530 млн доларів на підтримку України Фото: Світовий банк виділить 530 млн доларів на підтримку України (worldbank.org)
Автор: Артур Родивилов

Пакет фінансової допомоги у розмірі 530 млн доларів буде наданий Україні під кредитні гарантії Великобританії та Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, поширену Світовим банком.

Як наголошується в документі, СБ "оголосив про додаткові 530 млн доларів на допомогу уряду України у задоволенні невідкладних потреб".

Уточнюється, що йдеться про кредитні гарантії Великобританії та Данії на 500 млн та 30 млн доларів відповідно.

Нагадаємо, Світовий банк почав надавати підтримку Україні після російського вторгнення 24 лютого і наразі виділив близько 10 млрд доларів із 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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