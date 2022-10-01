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В Україні відкрили провадження через викрадення окупантами директора ЗАЕС

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 18:32
В Україні відкрили провадження через викрадення окупантами директора ЗАЕС Фото: В Україні відкрили провадження через викрадення окупантами директора ЗАЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

За фактом викрадення гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова в Україні розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, росіяни зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку. Станом на зараз інформація про його місцеперебування відсутня.

СБУ розслідує цей факт, як порушення законів та звичаїв війни. За скоєне загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

В МЗС засудили затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова.

МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.

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