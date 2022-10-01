В окупованому Криму горить аеропорт Бельбек (відео)
Сьогодні, 01 жовтня, у тимчасово окупованому Криму горить аеропорт Бельбек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Горить щось у районі Бельбека", - йдеться у повідомленні.
Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Також у місцевих Telegram-каналах публікують фото з місця події.
Оновлено 18:12
Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на аеродромі Бельбек трапилась позаштатна ситуація.
"За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки", - заявив окупант.
Оновлено 18:45
Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що літак під час посадки вийшов за межі злітно-посадкової смуги і стався частковий підрив боєкомплекту.
"Пілот встиг евакуюватись. Пожежа оперативно загашена, аеродром не постраждав", - додав гауляйтер.
Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.
Також вчора в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.
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