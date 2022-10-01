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В окупованому Криму горить аеропорт Бельбек (відео)

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Субота 01 жовтня 2022 18:08
В окупованому Криму горить аеропорт Бельбек (відео) Фото: В окупованому Криму горить аеропорт Бельбек (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 01 жовтня, у тимчасово окупованому Криму горить аеропорт Бельбек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Горить щось у районі Бельбека", - йдеться у повідомленні.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Також у місцевих Telegram-каналах публікують фото з місця події.

В окупованому Криму горить аеропорт Бельбек (відео)

Оновлено 18:12

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на аеродромі Бельбек трапилась позаштатна ситуація.

"За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки", - заявив окупант.

Оновлено 18:45

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що літак під час посадки вийшов за межі злітно-посадкової смуги і стався частковий підрив боєкомплекту.

"Пілот встиг евакуюватись. Пожежа оперативно загашена, аеродром не постраждав", - додав гауляйтер.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.

Також вчора в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.

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