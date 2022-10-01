Байден невідкладно підписав закон, що включає 12 млрд доларів допомоги Україні
Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
У повідомленні зазначено, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 для продовження проєктів і діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".
Закон набрав чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун - вимушене зупинення роботи держустанов.
Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а у п'ятницю - Палата представників США.
Раніше ми писали, що американські законодавці включили 12,4 млрд додаткової допомоги Україні до проєкту державного бюджету.
Також РБК-Україна писала про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. У пакет, крім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.
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