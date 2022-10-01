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ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману: що там відбувається

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Лиман, Субота 01 жовтня 2022 11:25
ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману: що там відбувається Фото: ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману: що там відбувається

Чим важливий Лиман

Речник Східного угруповання військ пояснює, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив Череватий.

Варто зазначити, що раніше про оточення понад 5 тисяч російських окупантів в районі Лиману повідомив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, як повідомили сьогодні в американському Інституті вивчення війни, ЗСУ, ймовірно, візьмуть Лиман протягом наступних 72 годин.

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