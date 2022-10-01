ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману: що там відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Чим важливий Лиман

Речник Східного угруповання військ пояснює, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив Череватий.

Варто зазначити, що раніше про оточення понад 5 тисяч російських окупантів в районі Лиману повідомив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, як повідомили сьогодні в американському Інституті вивчення війни, ЗСУ, ймовірно, візьмуть Лиман протягом наступних 72 годин.

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