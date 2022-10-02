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Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів, - Зеленський

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Лиман, Неділя 02 жовтня 2022 13:05
Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові повністю зачинили Лиман (Донецька область) від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський
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