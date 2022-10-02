Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.

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