Українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Українські військові повністю зачинили Лиман (Донецька область) від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення.
"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.
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