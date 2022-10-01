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Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 09:15
Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський скасував в Україні осінній призов на строкову військову службу. Також він відтермінував демобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з документом, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде.

Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Отже, таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.

Указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.

Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський також скасував весняний призов і відклав демобілізацію.

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