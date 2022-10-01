ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС та вивезли у невідомому напрямку

Новость на русском →
Енергодар, Субота 01 жовтня 2022 07:23
Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС та вивезли у невідомому напрямку Фото: Ігор Мурашов, гендиректор ЗАЕС (energoatom_ua)
Автор: Артур Родивилов

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента "Енергоатому" Петра Котіна.

Поки що немає інформації про місцеперебування Ігоря Мурашова.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою - він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - заявив Котін.

Він закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на АЕС.

"Особливо звертаюся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тому Мітчеллу із закликом залучити всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - додав Котін.

Нагадаємо, раніше Росгвардія затримала двох співробітників ЗАЕС. Окупанти звинуватили їх у співпраці із ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС
NEWS
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України