Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв збільшилась

Фото: внаслідок ракетного удару по колоні під Запоріжжям загинула 31 людина (GettyImages)

Кількість загиблих через ракетний удар окупантів по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької області Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"На жаль, збільшилася (кількість загиблих, - ред.), ще одна жінка померла, вона була важко поранена", - розповів він. Наразі, за його словами, кількість жертв досягла 31 - 30 цивільних і один працівник поліції. Що відомо про ракетний удар по колоні під Запоріжжям Вранці 30 вересня російські війська нанесли ракетний удар по автоколоні, що стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300. СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони. 1 жовтня стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб.