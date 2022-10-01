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Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв збільшилась

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Запоріжжя, Субота 01 жовтня 2022 19:24
Удар по колоні під Запоріжжям: кількість жертв збільшилась Фото: внаслідок ракетного удару по колоні під Запоріжжям загинула 31 людина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через ракетний удар окупантів по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької області Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"На жаль, збільшилася (кількість загиблих, - ред.), ще одна жінка померла, вона була важко поранена", - розповів він.

Наразі, за його словами, кількість жертв досягла 31 - 30 цивільних і один працівник поліції.

Що відомо про ракетний удар по колоні під Запоріжжям

Вранці 30 вересня російські війська нанесли ракетний удар по автоколоні, що стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли потрапити на тимчасово окуповану територію. Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300. СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони. 1 жовтня стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб.

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