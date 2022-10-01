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Удар по колоні під Запоріжжям: кількість постраждалих зросла до 118

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Запоріжжя, Субота 01 жовтня 2022 11:58
Удар по колоні під Запоріжжям: кількість постраждалих зросла до 118 Фото: число постраждалих через удар по колоні під Запоріжжям зросло до 118 (t.me/UA_National_Police)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Загинули 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі марафону "FREEДОМ".

"Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули", - розповів Федоров.

За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, вчора вранці російські війська завдали удару по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Як згодом повідомили в МВС російські окупанти здійснили цю терористичну атаку новими ракетами С-300.

Додамо, що СБУ вже почала розслідувати обстріл росіянами гуманітарної колони.

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