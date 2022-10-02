МАГАТЕ заявило, що викрадення директора ЗАЕС впливає на ядерну безпеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Він повторив, що це затримання дуже впливає, принаймні, на два з семи обов'язкових стовпів ядерної безпеки, які він позначив на початку конфлікту в Україні.

"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі стало б джерелом серйозної стурбованості, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці та безпеці", - сказав Гроссі.

Крім того, генеральний директор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки та збереження станції. Він забезпечує виконання всіх експлуатаційних процедур станції, у тому числі пов'язаних з ядерною безпекою, радіаційною безпекою експлуатаційного персоналу та ядерною безпекою. Крім того, він активує та керує реагуванням на будь-яку ядерну аварійну ситуацію на місці.

"Таким чином, його відсутність на роботі також безпосередньо і серйозно впливає на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та охорони станції", - додав Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ висловив сподівання, що Мурашов безнапасно та швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити свої важливі функції на АЕС.

Як повідомлялося, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Міжнародному агентству з атомної енергії вдалося знайти викраденого окупантами директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

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