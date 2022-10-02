У Миколаєві "прильоти" біля будинків та лікарні: 7 людей поранені

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаєву. "Прильоти" зафіксували біля двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків", - написав Кім.

За його словами, внаслідок російської атаки будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні.

"Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Миколаєві цієї ночі чули звуки вибухів.

Додамо, що Запоріжжя сьогодні також піддалося ракетній атаці, внаслідок чого зруйновано промислову інфраструктуру.

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