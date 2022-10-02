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Путін відмовляється від оборони на Луганщині і готує перестановки в генералітеті, - ISW

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Москва, Неділя 02 жовтня 2022 05:23
Путін відмовляється від оборони на Луганщині і готує перестановки в генералітеті, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поразка під Лиманом вказує на те, що президент Росії Володимир Путін, який, як повідомляється, керує російськими командирами на місцях, виключає з пріоритетних оборону Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українські та російські джерела вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри недавній обвал Харківсько-Ізюмського фронту і навіть на те, що російська оборона довкола Лиману впала.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в районі Куп'янська та Лимана майже напевно було рішенням Путіна, а не військового командування, вважають експерти ISW.

"Це передбачає, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж Луганської області", - пишуть вони.

Аналітики вважають, що Кремль може готувати інформаційний ґрунт для перестановки до Міноборони РФ на тлі критики генералів з боку голови Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

На думку експертів, російські збройні сили не в змозі діяти на полі бою із застосуванням ядерної зброї, навіть попри те, що мають необхідне обладнання.

"Хаотичне нагромадження змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців не дає функціонувати в ядерному середовищі. Таким чином, будь-які райони, зачеплені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, запобігає".

Ключові висновки ISW

  • Українські сили звільнили Лиман та, ймовірно, зачищають населений пункт станом на 1 жовтня.
  • Українські війська продовжують вести контрнаступальні операції у Херсонській області та готують умови для подальшого наступу.
  • Російські сили завдали ударів по Бахмутському та Авдіївському районам Донецької області.
  • Російські війська продовжували планові удари по українських тилах на півдні.
  • Російське військове керівництво продовжує ставити під загрозу майбутнє відновлення сил, віддаючи пріоритет негайної мобілізації якомога більшої кількості тіл для бойових дій в Україні.
  • Російські мобілізаційні органи продовжують проводити дискримінаційну мобілізаційну практику.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.

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