Родичі Путіна, артисти з України та не тільки. РНБО ввела санкції проти 3600 осіб

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) у п'ятницю, 30 вересня, ухвалила рішення про введення санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

До переліку, прийнятого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують: діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних та влади Росії;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, включаючи громадян України;

колаборанти, що перейшли на бік ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил Росії;

представники т.зв. "урядів ЛНР/ДНР", окупаційної влади АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України. Також прийнято санкції проти іноземних громадян - т.зв. міжнародних "спостерігачів", які брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України. Санкції запроваджено і проти ключових системотворчих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших галузей.