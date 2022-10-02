Австралія розширила санкції проти Росії: хто увійшов до списку

Нові санкції націлені на осіб, які, за заявою уряду Австралії, порушують міжнародне право, щоб узаконити дії Росії в Україні за допомогою "фіктивних "референдумів", дезінформації та залякування".

"Ці додаткові санкції підкріплюють рішучий протест Австралії проти дій президента РФ Володимира Путіна та тих, хто виконує його накази", - йдеться у заяві.

Канберра також подала до Міжнародного суду на підтримку позову, порушеного Україною проти Росії за порушення Конвенції про геноцид.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.

Також санкції проти Росії за анексію українських територій також розширила Велика Британія.

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