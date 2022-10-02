За 20 км до Кремінної. Українські військові звільнили Торське у Донецькій області
Українські захисники деокупували село Торське у Донецькій області. Воно знаходиться у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Наші підрозділи вже взяли село Торське дорогою до Кремінної", - сказав він.
Череватий додав, що українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, що намагаються закріпитися у Кремінній.
Нагадаємо, вчора українські бійці звільнили місто Лиман у Донецькій області. Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що захисники повністю зачистили місто від росіян.
Окрім того, бійці також деокупували п'ять населених пунктів поблизу Лиману.
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