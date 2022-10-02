ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа"

Новость на русском →
Анкара, Неділя 02 жовтня 2022 20:38
У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" Фото: у Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Константин Широкун

У Туреччині сьогодні, 2 жовтня, відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа".

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

У Туреччині спустили на воду новий український корвет &quot;Гетьман Іван Мазепа&quot;"Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - зазначила Зеленська.

У Туреччині спустили на воду новий український корвет &quot;Гетьман Іван Мазепа&quot;

Що відомо про корвет Ada

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Планується, що корабель приймуть до складу ВМФ України 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМФ Турция Черноморский флот
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України