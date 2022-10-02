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Викрадення директора ЗАЕС: в ISW пояснили, яку мету переслідує Росія

Новость на русском →
Неділя 02 жовтня 2022 06:24
Викрадення директора ЗАЕС: в ISW пояснили, яку мету переслідує Росія Фото: росіяни викрали директора ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія, ймовірно, висуває умови для ухвалення на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, у Росії поширюють інформацію про те, що затримання Ігоря Мурашова нібито не вплине на роботу станції, оскільки енергоблоки вже зупинені.

Російські військові кореспонденти заявляють, що наразі влада проводить "рутинну" юридичну роботу з передачі управління станцією Російській державній орпорації з атомної енергії, щоб створити нову юридичну особу для ЗАЕС.

Як повідомлялося, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Міжнародному агентству з атомної енергії вдалося знайти викраденого окупантами директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

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Запорізька АЕС
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