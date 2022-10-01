Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в центрі Миколаєва: мер показав наслідки

Фото: окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці у центрі Миколаєва (t.me/senkevichonline)

У ніч проти 1 жовтня російські окупаційні війська знову завдали удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 влучила у житловий будинок та зруйнувала кілька квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Фото: наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві (t.me/senkevichonline) "Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновано квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автомобілі, припарковані у дворі. У навколишніх будинках вилетіли вікна", - повідомив міський голова. Попередньо обійшлося без жертв. Деякі мешканці дістали легкі травми.