Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в центрі Миколаєва: мер показав наслідки
У ніч проти 1 жовтня російські окупаційні війська знову завдали удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 влучила у житловий будинок та зруйнувала кілька квартир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
Фото: наслідки ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
"Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновано квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автомобілі, припарковані у дворі. У навколишніх будинках вилетіли вікна", - повідомив міський голова.
Попередньо обійшлося без жертв. Деякі мешканці дістали легкі травми.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Проте найбільше дісталося Нікополю. Там понад тисячу сімей залишилися без світла.
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