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Відкриває ворота для звільнення Донбасу. У ЗСУ пояснили важливість Лимана

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Субота 01 жовтня 2022 16:52
Відкриває ворота для звільнення Донбасу. У ЗСУ пояснили важливість Лимана Фото: у ЗСУ пояснили важливість Лимана (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Звільнення українськими військами Лимана Донецької області відкриває шлях до деокупації Донбасу, а також має значний психологічний вплив на наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Звільнення Лимана важливе з різних боків.

  • По-перше, це продовжить Харківську операцію. Зазвичай, після таких успіхів війська завжди перебувають у піднесеному стані та "йдуть на куражі".
  • По-друге, це захоплення важливого району, який, по суті, відкриває ворота на звільнення Донбасу. Адже далі відкривається напрямок на Сватово, Кремінну, Сєвєродонецьк.
  • По-третє, це важливий психологічний момент - оточення великого угруповання противника, який перед тим похвалився своєю непереможністю. Це важливий момент для ЗСУ, які відчувають все більше свою силу.

Череватий зазначив, що у Лимані билися професійні російські війська - так званий "Барс" (бойовий армійський резерв).

"Наші війська зламали не якихось там мобіків, а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", - додав він.

Нагадаємо, українські захисники увійшли до Лимана, наразі там точаться бої.

Раніше було опубліковане відео, де ЗСУ підняли український прапор на в'їзді в Лиман.

Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тисяч окупантів.

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