Ультиматумы Путина и угроза вторжения в Украину: хронология событий

После западных публикаций об угрозе вторжения России в Украину Москва решила пойти дальше и выдвинула ряд ультиматумов США и НАТО. Они включают отказ от перспективы вступления Украины в НАТО и от дальнейшего размещения ракет на ее территории, в противном случае российское руководство угрожает военным ответом.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по "гарантиям безопасности", могут начаться уже в январе 2022 года. Его российский коллега Сергей Лавров подтвердил это, а также заявил, что переговоры будут идти по трем трекам.

Кроме того, он предостерег Украину от якобы военной конфронтации и заявил, что Москва может обеспечить военный ответ на "провокации". А также после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что только Украина и НАТО могут решать свою дальнейшую судьбу, посоветовал ему сменить работу.

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Чуть позже Путин выступил с угрозами в адрес НАТО, заявив, что Россия оставляет за собой право защищать себя, реагируя на провокации возле ее границ. Таким заявлением, по всей видимости, он не исключает открытую агрессию против Украины.

"Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до 5", - заявил он и предупредил, что Москва готова принимать военно-технические меры в ответ на приближение НАТО.

При этом сам Путин не считает российские требования ультиматумами.

Как пишет FT, союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры по "гарантиям безопасности", но в самом альянсе нет консенсуса на этот счет. А президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в 2022 году Киев должен получить четкие сроки вступления в НАТО.

Тем временем в России заговорили о том, что могут передать ядерное оружие Беларуси, если увидят угрозы со стороны НАТО. А министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы провокации американских ЧВК с применением химикатов на Донбассе, что сразу же опровергли Украина и США.

Авторитетная газета The Washington Post пишет, что США ищут варианты, как помочь украинской территориальной обороне в случае вторжения России. Предполагается, что Вашингтон может предоставить переносные зенитно-ракетные комплексы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу безопасности Украины. А в Госдепе заявили о том, что расклад сил США в Европе может измениться, а также о подготовке санкций для сдерживания РФ. Как пишет Reuters, они ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей.

На фоне угроз вторжения России и обострения ее риторики с Западом, поддержка вступления Украины в НАТО выросла до рекордных 54%.

С чего все началось

В ноябре западные СМИ со ссылкой на разведслужбы начали писать о скоплении российских войск недалеко от границы с Украиной. Причем информация подавалась в контексте возможной подготовки полномасштабного вторжения России.

Украинская сторона активизировала обмен данными с западными партнерами, а представители властей выступали с противоречивыми заявлениями - от того, что нынешнее стягивание войск РФ мало чем отличается от весеннего обострения, до заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что вторжение может произойти в январе-феврале 2022 года.

США, Британия и страны Евросоюза сразу пригрозили России "адскими санкциями", на которые Запад не пошел в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса. Но в то же время исключили отправку своих военных в Украину, напомнив, что она не является членом НАТО.

Россия же, в свою очередь, обращает внимание на то, что вправе перемещать армию по своей территории как ей угодно. И якобы не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов.

"О возможности ввода российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло", - заявил президент России Владимир Путин еще в конце ноября, опровергнув подготовку масштабной агрессии.

Ультиматумы Путина в адрес США и НАТО. И причем здесь Украина

Поднимая ставки перед онлайн-саммитом с американским президентом Джо Байденом, Путин заговорил о том, что ему нужны юридические "гарантии безопасности" от США и НАТО. Причем, как выяснилось позже, предложения Москвы напоминают ультиматумы. Западные союзники уже рассматривают их.

Москва предлагает закрепить эти гарантии в договорах с США и НАТО. Одним из пунктов соглашений должен стать отказ НАТО от дальнейшего расширения с официальным отзывом обещаний о вступлении Украины.

Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии; не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию России и стран НАТО.

Что касается США, то Москва предлагает Вашингтону не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга; не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не готовить военных неядерных стран применять ядерное оружие; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.