В Белом доме считают, что Россия не приняла окончательного решения по вторжению в Украину

Фото: Россия еще не приняла решения по нападению на Украину (Getty Images)

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что президент РФ Владимир Путин не принял окончательного решение по вторжению в Украину. При этом в Белом доме считают, что такое решение будет принимать только Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN.

"Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Но они признают, что это решение будет принимать только Путин. Они продолжают наблюдать "тревожные" движения вблизи Украины", - написал он.