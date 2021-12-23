В Белом доме считают, что Россия не приняла окончательного решения по вторжению в Украину
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что президент РФ Владимир Путин не принял окончательного решение по вторжению в Украину. При этом в Белом доме считают, что такое решение будет принимать только Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN.
"Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Но они признают, что это решение будет принимать только Путин. Они продолжают наблюдать "тревожные" движения вблизи Украины", - написал он.
Напомним, в Германии считают маловероятным нападение РФ на Украину.
Путин считает, что гарантия ненападения на Украину будет зависеть от обеспечения безопасности России.