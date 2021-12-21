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Поддержка вступления в НАТО среди украинцев достигла исторического максимума

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 17:42
Поддержка вступления в НАТО среди украинцев достигла исторического максимума Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (flickr.com/photos/nato/)
Автор: Александр Белоус

Если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, 54% респондентов поддержали бы присоединение страны к Альянсу. Таким образом, в ноябре 2021 года украинцы выразили самую высокую поддержку вступлению в НАТО, начиная с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 28% проголосовали бы против, 3% не будут голосовать, а 15% затрудняются с ответом.

Поддержка вступления в НАТО среди украинцев достигла исторического максимума

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился с 6 по 15 ноября 2021 года среди 2 400 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - личные интервью по месту жительства респондентов. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", поддержка вступления в НАТО в украинских городах колеблется от 17 до 81%. Самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО на Галичине - 81% во Львове, 79% в Тернополе и 78% в Ивано-Франковске. В Киеве 61% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО. Самая низкая поддержка вступления Украины в НАТО на востоке и юге страны: в Мариуполе 17% - за, 60% - против.

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