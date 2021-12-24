Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, - Bloomberg

Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечают представители Janes, что несмотря на "ограниченное количество военных на границе", РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

По информации Janes, в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

Вместе с тем, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена считают, что президент РФ Владимир Путин не принял окончательного решения по вторжению в Украину. При этом в Белом доме считают, что такое решение будет принимать только Путин.

Отметим, что по данным Reuters, Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников. Таким образом, Москва пытается усилить оборону против Вооруженных сил Украины на фоне роста напряженности в отношениях между РФ и Западом.