Для противостояния России. США планируют предоставлять Украине разведданные, - NYT

В Вашингтоне работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных. Это необходимо, чтобы Киев мог эффективно реагировать в случае возможной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", - пишет издание.

При этом уточняется, что скорее всего стоит ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы.

В свою очередь, источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и техники государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу.

СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России.

Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан до его захвата боевиками "Талибана". Однако передача разведданных является наиболее значимой среди идей противодействия атаке России.