США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" будут проходить только при участии Евросоюза. Дипломаты также подчеркнули важность использования в этом вопросе таких форумов, как ОБСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз дипломатической службы ЕС.
Отмечается, что Боррель и Блинкен приняли к сведению представленные на прошлой неделе взгляды России на возможные меры о "гарантиях безопасности". Дипломаты подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности, а также и противодействию общим вызовам.
"Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза", - указывается в релизе.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.
Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".