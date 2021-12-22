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США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности"

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Брюссель, Среда 22 декабря 2021 23:28
США и ЕС назвали условие для переговоров с Россией по "гарантиям безопасности" Фото: США и ЕС выдвинули условие России для переговоров о "гарантиях безопасности" (twitter.com.eu/eeas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" будут проходить только при участии Евросоюза. Дипломаты также подчеркнули важность использования в этом вопросе таких форумов, как ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз дипломатической службы ЕС.

Отмечается, что Боррель и Блинкен приняли к сведению представленные на прошлой неделе взгляды России на возможные меры о "гарантиях безопасности". Дипломаты подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности, а также и противодействию общим вызовам.

"Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза", - указывается в релизе.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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