США не примут часть требований России, в частности по НАТО, - Псаки
США продолжают работу по подготовке переговоров с Россией по "гарантиям безопасности". Однако не все требования Москвы могут быть приняты, в том числе по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. Были предложения со стороны России (по "гарантиям безопасности" - ред.). Мы согласны с некоторыми, но на некоторые мы точно не согласны, например по НАТО", - сказала Псаки.
По ее словам, США согласны, что дипломатические разговоры - лучший путь для обсуждения российских требований. Комментируя возможную дату встречи Псаки сказала, что она пока не определена. При этом она не исключила, что саммит может произойти в январе следующего года.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что США и РФ готовы начать переговоры о "гарантиях безопасности" в начале следующего года в Женеве.