"Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне сближения Украины с Западом поставил вопрос о так называемых "гарантиях безопасности" для Москвы. При этом одним из ключевых требований является отказ от вступления Украины в НАТО и от размещения ракет на ее территории.

Как появились требования о "гарантиях безопасности"

В начале декабря стало известно о подготовке онлайн-переговоров лидеров России и США. Еще за неделю до назначенной даты Путин заявил, что предложит начать переговоры о "надежных и долгосрочных" юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.

"Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток", - повторил он миф о том, что Запад якобы давал какие-то обещания России.

Через несколько дней его помощник Юрий Ушаков уточнил, что эта тема поднимется на переговорах с Байденом. А после самого саммита стало известно, что Россия направит свои предложения по "гарантиям безопасности", а США и НАТО рассмотрят их. Официально российские требования были переданы через неделю после контактов с Байденом.

Кроме того, Путин уточнил, что именно американский президент предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - заявил Путин.

Чего конкретно хочет Путин

На прошлой неделе МИД России опубликовал предложения по так называемым гарантиям безопасности.

В частности, в проектах договоров с США и НАТО предлагается принять обязательство исключить дальнейшее расширение альянса. В том числе с отказом от вступления Украины.

Также Москва предложила НАТО отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии; не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию России и стран НАТО; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Что касается США, то Москва предлагает Вашингтону не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга; не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; нег готовить военных неядерных стран применять ядерное оружие; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.

Как отреагировал Запад

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что для обсуждения "гарантий по безопасности" с Россией сперва нужно отвести войска от границ Украины. Он также добавил, что любой диалог должен основываться на взаимности.

А представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что США в ответ представят России свой "перечень озабоченностей". Как пишет Bloomberg, Вашингтон потребует установить Рождественское прекращение огня на Донбассе и провести обмен пленными между РФ и Украиной.

Что касается НАТО, то генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. И заявил, что у Киева есть полное право запрашивать военную помощь и стремиться к вступлению в НАТО.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Евросоюз обязательно должен участвовать в обсуждении любых предложений, которые касаются безопасности в Европе.

А министр обороны Германиие Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности", но не позволит Кремлю навязывать свои взгляды.

Что говорят в Украине

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на требования России о "гарантиях безопасности" со стороны США и НАТО. Но отметило и признанный факт, что главную угрозу безопасности в Европе создает именно вооруженная агрессия РФ.

Подчеркивается, что положения российских проектов напрямую затрагивают Украину. В связи с этим Киев заявил, что только Украина и страны-участницы НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления Киева в альянс.